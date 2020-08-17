Курс биткойна превысил $12,3 тыс. и достиг максимума с августа 2019 года
Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос на 4,14% и достиг 12 тыс. $331,73 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. В последний раз биткойн был дороже $12,3 тыс. в августе 2019 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, в понедельник составляла $227,9 млрд.
Стоимость криптовалюты стала существенно расти с июля 2020 года.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
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