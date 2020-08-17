В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Новый температурный рекорд зафиксирован в Долине Смерти - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве (штат Калифорния), на западе США. Как сообщил телеканал CBS, температура в минувшее воскресенье достигла там 54,4 градуса Цельсия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если информация подтвердится, то этот показатель станет рекордным для США с 1913 года, а, возможно, и самым высоким из когда-либо регистрировавшихся в мире", - отметил телеканал.

Прежний температурный рекорд - все в той же Долине Смерти - был, предположительно, установлен в 1913 году. Тогда, по некоторым данных, воздух в этой части Калифорнии прогрелся до 56,5 градусов Цельсия, но "документально" тот рекорд не был зафиксирован, а некоторые климатологи и вовсе поставили его под сомнение, сопоставив температурные показатели того года в других районах США. Не получил должного подтверждения и "мировой рекорд" в 55 градусов Цельсия, якобы установленный в 1931 году в одном из государств Африки, - эту информацию сочли не заслуживающей доверия. В результате, констатировал телеканал, самой жаркой температурой на планете за все время ведения таких наблюдений принято считать показатель в 54 градуса, зарегистрированный в 2013 году опять же в Долине Смерти.

На вероятность достижения нового рекорда, как подчеркнул телеканал, указывает и то, что необычайно высокие температуры фиксируются в эти дни во многих штатах США - от Аризоны до Вашингтона. Так, в столице Аризоны, Финиксе, уже более 40 дней дневная температура достигает 43 градусов. Предыдущий рекорд продолжительности столь "жаркого сезона" в этом штате - 33 дня подряд - был зарегистрирован в 2011 году.

Ученые объясняют эти явления ростом концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. Они напомнили, что в конце XIX века концентрация СО2 в газовой оболочке планеты составляла 285 частей на миллион, к середине прошлого столетия дошла до отметки в 315 частей на миллион, а сейчас перешагнула отметку в 400 частей на миллион. Эта тенденция вынудила большую часть стран мира признать наличие угрозы и подписать ряд соглашений в рамках которых ведущие промышленные державы мира согласились сократить выбросы производимых ими парниковых газов.