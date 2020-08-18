В работе Facebook произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Больше всего на сбои в работе сервиса жалуются в США (в особенности в штатах Нью-Йорк, Техас, Калифорния и округе Колумбия), а также в Канаде, Мексике, Бразилии, Великобритании, Нидерландах и Греции. В России незначительные проблемы фиксируют пользователи в Москве.
Проблемы в работе Facebook возникают в основном со входом в соцсеть (около 35% жалоб) и с просмотром новостной ленты (33%). Около 31% пользователей жалуются на полное отключение социальной сети.
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