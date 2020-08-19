G7 в ближайшее время предложит план реформы ВОЗ

Страны "семерки" в ближайшее время предложат план реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила японская газета Yomiuri.

По ее информации, в сентябре планируется начать обсуждение этого плана со странами, входящими в ВОЗ. Как отмечает издание, главной целью реформы, необходимость которой объясняется продолжающейся пандемией, должно стать повышение оперативности и полноты информирования о вспышках заболеваний как со стороны стран - участниц ВОЗ, так и со стороны самой всемирной организации. G7 рассчитывает добиться широкой поддержки плана на запланированной на ноябрь сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.