Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу присвоить победу на выборах в США

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон полагает, что демократам следует сделать все возможное, чтобы не позволить действующему американскому лидеру Дональду Трампу присвоить себе победу на предстоящих выборах президента. Об этом она заявила в среду на предвыборном съезде Демократической партии США, который проходит в Милуоки (штат Висконсин) в виртуальном формате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Голосуйте, чтобы нашего президента выбрали мы, а не другая страна, настроенная враждебно", - сказала Клинтон. Она отметила, что кандидату от демократов Джозефу Байдену и его напарнице в гонке Камале Харрис не принесет победы простое большинство голосов избирателей. "Помните, Джо и Камала могут получить на 3 млн голосов больше и все равно проиграть. Можете поверить мне. Нам нужно столь подавляющее число голосов, чтобы Трамп не смог украсть или присвоить себе победу", - сказал Клинтон, которая в 2016 году была кандидатом в президенты от демократов и потерпела поражение.

Экс-госсекретарь выразила уверенность в том, что Трамп не справился с теми проблемами, которые стоят перед страной. "Неправильно, что самые богатые американцы стали на $400 млрд богаче во время пандемии, а 40 млн человек лишились работы", - сказала она.

В США получение большего числа голосов не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми. Последнее слово остается за коллегией выборщиков. На выборах 2016 года Трамп одержал победу над Клинтон, хотя за него проголосовали примерно на 3 млн граждан меньше. Республиканец заручился 304 голосами коллегии выборщиков против 227 голосов у его соперницы.