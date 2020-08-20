Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу присвоить победу на выборах в США

В мире 20 августа 2020 07:05 (UTC+04:00)
Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу присвоить победу на выборах в США

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон полагает, что демократам следует сделать все возможное, чтобы не позволить действующему американскому лидеру Дональду Трампу присвоить себе победу на предстоящих выборах президента. Об этом она заявила в среду на предвыборном съезде Демократической партии США, который проходит в Милуоки (штат Висконсин) в виртуальном формате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Голосуйте, чтобы нашего президента выбрали мы, а не другая страна, настроенная враждебно", - сказала Клинтон. Она отметила, что кандидату от демократов Джозефу Байдену и его напарнице в гонке Камале Харрис не принесет победы простое большинство голосов избирателей. "Помните, Джо и Камала могут получить на 3 млн голосов больше и все равно проиграть. Можете поверить мне. Нам нужно столь подавляющее число голосов, чтобы Трамп не смог украсть или присвоить себе победу", - сказал Клинтон, которая в 2016 году была кандидатом в президенты от демократов и потерпела поражение.

Экс-госсекретарь выразила уверенность в том, что Трамп не справился с теми проблемами, которые стоят перед страной. "Неправильно, что самые богатые американцы стали на $400 млрд богаче во время пандемии, а 40 млн человек лишились работы", - сказала она.

В США получение большего числа голосов не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми. Последнее слово остается за коллегией выборщиков. На выборах 2016 года Трамп одержал победу над Клинтон, хотя за него проголосовали примерно на 3 млн граждан меньше. Республиканец заручился 304 голосами коллегии выборщиков против 227 голосов у его соперницы.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
&quot;Бавария&quot; разгромила &quot;Лион&quot; и вышла в финал Лиги чемпионов
"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов
ПСЖ разгромил &quot;Лейпциг&quot; и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
ПСЖ разгромил "Лейпциг" и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Президент &quot;Барселоны&quot; заявил, что главным тренером команды станет Рональд Куман
Президент "Барселоны" заявил, что главным тренером команды станет Рональд Куман
Loading Bars
Лента новостей
Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов США 07:24
Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу присвоить победу на выборах в США В мире 07:05
Более 5,5 млн случаев COVID-19 выявили в США США 06:49
Власти Китая выявили за сутки семь завозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:28
Yomiuri: от Nissan требуют дополнительно заплатить $2,3 млн налогов за 2014-2019 годы Другие страны 06:03
Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию США 05:36
Трамп заявил, что ОАЭ заинтересованы в покупке большого числа новейших истребителей F-35 США 05:05
Американские энергетические компании заключили с иракскими властями сделки на $8 млрд США 04:47
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса Другие страны 04:29
Трамп заявил, что США практически вывели войска из Ирака США 04:14
Оппозиция Мали будет сотрудничать с мятежниками по переходному процессу Другие страны 03:56
США восстановят санкции ООН против Ирана через месяц США 03:43
Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой Израиль 03:28
Белый дом считает, что КНР не пойдет на торговые переговоры с США до президентских выборов США 03:09
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии приблизилось к 3,5 млн Другие страны 02:37
Власти США рассчитывают лишить Китай части прибыли от продажи TikTok США 02:03
Франция и Германия хотят реформировать ВОЗ Европа 01:44
США выделят $204 млн гуманитарной помощи Ираку Россия 01:25
"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов Спорт 01:02
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 00:51
В США арестовали почти 1,5 тыс. человек с июля при проведении операции США 00:35
Норвегия введет 10-дневный карантин для приезжих из ряда стран Европы Европа 00:19
Совет Безопасности ООН осудил мятеж в Мали и призвал освободить президента страны В мире 00:01
Штрафники ОПЕК+ должны компенсировать 2,3 млн б/с сокращения добычи до октября Энергетика 19 августа 23:46
В США заявили, что коронавирус останется в будущем тяжелым бременем для экономики страны США 19 августа 23:40
Министр здравоохранения Турции заявил об одновременной разработке 13 вакцин от коронавируса Турция 19 августа 23:19
Более 17 тысяч субъектов МСБ возобновили деятельность в Алматы Казахстан 19 августа 23:09
В Грузии будут тестировать на коронавирус сотрудников гостиниц, кафе-баров и клубов Грузия 19 августа 23:05
Иран запустит на орбиту 5 спутников собственного производства Экономика 19 августа 23:00
СМИ: Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море Турция 19 августа 22:52
Африканский союз приостановил членство Мали из-за военного мятежа Другие страны 19 августа 22:45
Рыночная стоимость Apple впервые превысила $2 трлн В мире 19 августа 22:10
Трамп после выборов в США примет решение о том, были ли они честными США 19 августа 21:49
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более тысячи человек Турция 19 августа 21:39
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей В мире 19 августа 21:31
В Самарканде откроется генконсульство Турции Узбекистан 19 августа 21:17
Греция заинтересована в увеличении торговли с Туркменистаном в ряде новых секторов Бизнес 19 августа 21:17
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 19 августа 21:15
Глава ВОЗ назвал Грузию примером в борьбе с коронавирусом и гепатитом С Грузия 19 августа 21:08
Генсек ООН и госсекретарь США проведут 20 августа встречу по Ирану Политика 19 августа 21:04
Судьям международного конкурса «Кубок моря» выданы сертификаты (ФОТО/ВИДЕО) Общество 19 августа 20:40
Возвращенные из Ирака 125 детей привлечены к школьному обучению — Госкомитет Азербайджана Общество 19 августа 20:33
Госструктуры Азербайджана осуществляют контроль соблюдения карантинных правил в заведениях общепита Экономика 19 августа 20:24
Азербайджанские танкисты продолжают готовиться к конкурсу "Танковый биатлон" (ФОТО) Общество 19 августа 19:52
Новый председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга будет работать на общественных началах Политика 19 августа 19:45
Узбекистан принимает дополнительные меры по развитию Ферганской области Бизнес 19 августа 19:33
В Москве за противоправные действия в отношении азербайджанца уволен чиновник-армянин Политика 19 августа 19:29
Госагентство ОМС Азербайджана о правилах выплаты временной надбавки к зарплатам медиков Общество 19 августа 19:20
Astana Hub нацелен на развитие региональных отношений в Казахстане Бизнес 19 августа 19:13
Минобороны Азербайджана прокомментировало заявление Сержа Саргсяна Политика 19 августа 18:56
Программа подготовки бизнес-ангелов способствует привлечению инвестиций в Казахстане ИКТ 19 августа 18:49
Треть импорта Азербайджана приходится на две страны Бизнес 19 августа 18:46
Микаил Джаббаров встретился с иранским коллегой (ФОТО) Экономика 19 августа 18:34
Посол: США продолжают инвестировать миллиарды долларов в экономическое развитие Азербайджана Политика 19 августа 18:32
В Азербайджане более чем на 30% выросла добыча медной руды Бизнес 19 августа 18:25
Будет организована выставка-продажа произведений азербайджанских художников Культура 19 августа 18:21
Увеличился оборот розничной торговли среди предприятий в Азербайджане Бизнес 19 августа 17:57
США полностью поддерживают независимость, стабильность и благополучие Азербайджана - посол Политика 19 августа 17:55
Мобильные приложения Azercell уже в «Kabinetim»! ИКТ 19 августа 17:41
В Азербайджане начато перечисление очередной финпомощи пострадавшим от пандемии предпринимателям Экономика 19 августа 17:38
В Азербайджане растут доходы от производства автомобилей Транспорт 19 августа 17:37
Иран готов помочь Афганистану в мирном процессе Политика 19 августа 17:36
Каха Каладзе предупредил, что бюджет Тбилиси изменится Грузия 19 августа 17:31
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на предоставление услуг для проекта газовых месторождений Тендеры 19 августа 17:25
Пользователи сообщают о сбое в работе Spotify Европа 19 августа 17:21
В Азербайджане за последние сутки выявлено 146 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 162 человека Общество 19 августа 17:15
В пригороде Сумгайыта пущена новая автобусная линия Общество 19 августа 17:08
В Азербайджане завтра полностью возобновляется деятельность судов Общество 19 августа 16:54
Обнародованы показатели грузоперевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс Транспорт 19 августа 16:47
В Казахстане и Узбекистане ожидается плавное восстановление экономической активности Бизнес 19 августа 16:46
В Азербайджане продолжается прием обращений для привлечения к проекту "Социальные сады" Общество 19 августа 16:45
В Азербайджане продлен период действия надбавок к зарплатам медиков, борющихся с COVİD-19 Общество 19 августа 16:38
В 12 клубах Английской премьер-лиги выявлено 14 случаев заражения коронавирусом Европа 19 августа 16:32
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана многократно превысил предложение Финансы 19 августа 16:30
В Джалилабадском районе идет реконструкция проселочных автодорог (ФОТО) Экономика 19 августа 16:29
О возможных причинах роста числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане Общество 19 августа 16:28
AzerGold привлекает услуги поисковых и полевых работ Тендеры 19 августа 16:23
Джанель Наджафли стала лауреатом конкурса в США Культура 19 августа 16:19
В Азербайджане произведено более миллиона тонн овощей Бизнес 19 августа 15:55
Uz-Kor Gas Chemical закупит налобные фонари путем тендера Тендеры 19 августа 15:54
Маргерита Коста награждена орденом "Достлуг" - распоряжение Политика 19 августа 15:54
Туркменская компания по переработке натуральной кожи начала экспорт продукции Бизнес 19 августа 15:48
Метин Эйнуллаев назначен председателем правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Политика 19 августа 15:46
Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли Казахстан 19 августа 15:38
В Азербайджане из-за пандемии более чем на 30% сократились пассажироперевозки Транспорт 19 августа 15:37
В Азербайджане с директорами школ была обсуждена подготовка к новому учебному году Общество 19 августа 15:36
В Баку снизились цены на жилье Экономика 19 августа 15:33
В Азербайджан на постоянное жительство прибыло свыше 800 человек Общество 19 августа 15:30
«Лаборатория Касперского» отмечает резкий скачок DDoS-атак ИКТ 19 августа 15:30
Письмо о безответственных действиях Армении опубликовано как документ ГА ООН, СБ ООН Политика 19 августа 15:29
В Грузии назвали четыре точки, эпидситуация в которых требует особого внимания Грузия 19 августа 15:24
В Азербайджане выявлено более 100 нарушений карантинных правил предпринимателями (ФОТО) Общество 19 августа 15:22
Главный инфекционист о вероятности второй волны заражений коронавирусом в Азербайджане Общество 19 августа 15:10
Государственная налоговая служба Азербайджана обратилась к предпринимателям Экономика 19 августа 15:00
Песков: Отказ США не позволяет провести онлайн-саммит по Ирану в предложенном РФ формате Политика 19 августа 14:59
В Азербайджане завтра будет до 35 градусов тепла Общество 19 августа 14:52
В Азербайджане строятся 800 домов для семей шехидов и инвалидов войны Экономика 19 августа 14:48
Среди граждан Туркменистана есть большой спрос на недвижимость в Турции Турция 19 августа 14:47
Объем перевалки грузов из Алжира через порты Турции в период пандемии превысил 3 млн тонн Турция 19 августа 14:47
В январе-июле Франция сократила импорт стали из Турции Турция 19 августа 14:43
Все новости