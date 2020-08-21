Стоимость акции Tesla впервые превысила $2 тыс.

В мире 21 августа 2020 00:30 (UTC+04:00)
Стоимость акции Tesla впервые превысила $2 тыс.

Котировки акций американской компании Tesla Илона Маска впервые преодолели порог в $2 тыс. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в четверг на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Котировки за торговую сессию поднялись на 7%, достигнув на короткий срок отметки $2 003,00 за акцию. По оценке портала Business Insider, рыночная капитализация Tesla увеличилась до $372 млрд, обогнав крупнейшую в США сеть розничной торговли Walmart с около $371 млрд.

1 июля стоимость одной ценной бумаги Tesla возросла на 4%, составив почти $1 120. Из-за этого рыночная капитализация предприятия приблизилась к $210 млрд, а 3 июля - к $224,5 млрд. Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, включая японский автомобилестроительный гигант Toyota.

Год назад стоимость одной акции компании не превышала $260. Теперь этот показатель вырос примерно на 374%.

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