Жертвами COVID-19 стали более 800 тысяч человек на планете

Число погибших вследствие заражения коронавирусом на планете превысило отметку в 800 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, свидетельствуют данные портала Worldometer.

По информации на 8:00 (GMT+4), жертвами инфекции стали 803 200 пациентов на Земле.

В свою очередь, число заражений к настоящему времени достигло 23 117 813, излечились 15 709 677 пациентов.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 604 936, в тяжелом состоянии находятся 61 838 заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.