Более 23 млн человек в мире заразились коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 23 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 23 026 230, умерли 800 237 человек, выздоровели 14 774 304.
Больше всего случаев заражения (5 645 697) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 532 330) и Индия (2 975 701).
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