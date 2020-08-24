В Женеве соберется редакционная группа Конституционного комитета Сирии

Редакционная группа Конституционного комитета Сирии, называемая также малой группой, возобновит в понедельник работу в женевской штаб-квартире ООН после почти девятимесячного перерыва, вызванного пандемией.

В течение недели входящие в эту группу 45 делегатов (по 15 от сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества) обсудят вопрос о "национальных основах и принципах" страны, сообщила пресс-служба всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спецпосланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен заявил на брифинге в Женеве накануне встречи, что сами по себе предстоящие дискуссии, "конечно, не могут урегулировать сирийский конфликт". Однако они могут "открыть дверь к более широкому политическому процессу", а также помочь сформировать доверие между сторонами и дать сигнал сирийскому народу и мировому сообществу о том, что "началось что-то новое". Эмиссар ООН напомнил, что соглашение по повестке дня работы "малой группы" было достигнуто еще в начале марта, однако заседание пришлось отложить "из-за проблем, связанных с пандемией".