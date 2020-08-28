В ООН заявили, что ситуация с коронавирусом в Ливии выходит из-под контроля

В Ливии ситуация с пандемией коронавируса нового типа выходит из-под контроля, число заражений неуклонно растет. Об этом заявила в четверг в Рабате исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ливия столкнулась с ужасным экономическим кризисом, конфликты теперь угрожают центральной Ливии, в частности, региону Сирт, где 130 тыс. мирных жителей находятся в опасности", - цитирует ее информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Вдобавок к этому ситуация с пандемией коронавируса выходит из-под контроля с учетом неуклонного роста числа заражений, особенно на юге страны", - сообщила эмиссар.

Ранее в среду Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа ввело полный комендантский час на четыре дня из-за коронавируса на подконтрольных ему территориях страны. По истечении четырех дней последует 10-дневный частичный комендантский час - с 21:00 (22:00 мск) вечера до 06:00 (07:00 мск) утра.

Согласно решению ПНС, введен запрет на религиозные и общественные собрания, массовые мероприятия и использование общественного транспорта. Закрыты многие рынки.

По официальным данным, в Ливии зафиксировано почти 12 тыс. заразившихся коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 200 человек. При этом выздоровели свыше 1 150 человек.