Китайский зонд "Тяньвэнь-1" преодолел 100 млн км на пути к Марсу

Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" за 36 дней полета преодолел порядка 100 млн км, полет проходит успешно. Об этом в пятницу сообщило Государственное космическое управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным на 10:08 28 августа, первый китайский зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" преодолел порядка 100 млн км. <…> Все оборудование находится в стабильном состоянии, работа устойчиво продвигается согласно плану", - говорится в заявлении.

В настоящее время расстояние от зонда до Земли составляет порядка 10,75 млн км. В документе подчеркивается, что "траектория движения зонда к Марсу не является прямой линией, а представляет собой дугу". Именно поэтому расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный путь "Тяньвэнь-1" по направлению к Марсу.