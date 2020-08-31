Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в понедельник в Индийском океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в 498 км к юго-западу от города Хитаду (Мальдивская Республика), где проживают 9,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Об угрозе возникновения цунами не сообщается.