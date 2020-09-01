Уходящий в отставку глава ВТО назвал многостороннюю торговую систему гарантом мира

Покидающий пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу назвал многостороннюю торговую систему гарантом мира и процветания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он написал в своем Twitter.

"Сегодня, когда закачивается срок моих полномочий, мой посыл таков: многосторонняя торговая система, как и задумывали ее архитекторы, - фундаментальный гарант мира и процветания во всем мире", - сказал Азеведу. По его мнению, без международного сотрудничества все страны были бы "в худшем положении".

Он добавил, что для него было "огромной честью" быть гендиректором этой международной организации. Уходящий глава ВТО также пообещал, что будет продолжать отстаивать идеи многосторонней торговой системы.

В мае Азеведу заявил о том, что уйдет в отставку 31 августа. В июле агентство Reuters информировало, что ВТО воздержится от назначения временного главы.

Процедура выдвижения кандидатов на пост генерального директора ВТО завершилась 8 июля. До 7 сентября они познакомят членов Генерального совета ВТО со своими программами и ответят на их вопросы. Затем в ходе консультаций в течение двух месяцев должен быть выбран кандидат, который пользуется наибольшей поддержкой и может быть утвержден консенсусом.