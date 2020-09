Умер автор хита I Like To Move It Эрик Морилло

Американо-колумбийский диджей и продюсер Эрик Морилло умер в США на 50-м году жизни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил портал TMZ.

По его данным, тело диджея было обнаружено во вторник утром в Майами-Бич (штат Флорида). Причины смерти пока не установлены.

Морилло получил широкую известность благодаря своему треку I Like To Move It (1993), который он записал под псевдонимом Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэд Стантмен (настоящее имя - Марк Куоши).