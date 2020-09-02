Биологи научились различать свист дельфинов из разных стай

Ученые разработали уникальную методику, позволяющую различать свист разных дельфинов для определения размера популяции. Исследования проводили биологи из университета Стелленбоша у берегов Намибии, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Вместо поимки и чипирования отдельных особей афалин ученые поместили под водой четыре гидрофона. В распоряжении биологов оказалось 4000 часов записей "переговоров" дельфинов.

"Дельфины используют эти звуки на протяжении всей жизни, и у каждого из них есть свой уникальный свист, и поэтому, записывая их во времени и в разных местах, они могут вычислить, где двигались животные и сколько их было", - рассказал Daily Mail член группы исследователей.

Ученые смогли определить 53 разных свиста, из которых 13 были открыты впервые.