Ученые оценили эффективность масок с клапанами при COVID

Американские физики пришли к выводу, что маски с клапаном или защитные экраны для лица не предотвращают распространение коронавируса, в отличие от обычных респираторов или хирургических масок, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Наш эксперимент показал, что защитные экраны изначально мешают выдыхаемому потоку капель и аэрозолей двигаться вперед, однако оказалось, что они могут двигаться вдоль границ визора без каких-либо препятствий", - сообщил профессор Флоридского Атлантического университета в Бока-Ратон Манхара Дханака.

По словам специалиста, со временем частицы вируса распространяются по окружающей среде.

Опыт показал, что экраны для лица и маски с клапанами нельзя использовать для защиты окружающих от коронавируса и других респираторных инфекций.

В начале эпидемии COVID специалисты ВОЗ скептически относились к использованию обычных хирургических масок. Медики считали, что вирус распространяется преимущественно аэрозольным путем.

Позже выяснилось, что простые хирургические маски могут значительно замедлять распространение COVID.