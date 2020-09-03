Тропический шторм "Нана" у берегов Центральной Америки усилился до урагана

Национальный центр США по наблюдению за ураганами информировал, что тропический шторм "Нана" в среду усилился и стал ураганом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным центра, "Нана" движется на запад со скоростью 26 км/ч. Скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33 м/с, что соответствует первой категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона.

Центр прогнозирует, что ураган обрушится на город Белиз, расположенный в одноименном государстве на побережье Центральной Америки, вечером в среду.