Глава ВОЗ заявил, что новой самоизоляции в связи с пандемией можно избежать

Государства могут избежать повторного применения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с инфекцией. Такое мнение высказал в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он расценил самоизоляцию как "прямолинейный инструмент, который привел к тяжелым последствиям во многих странах". "При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем", - сказал гендиректор.

Глава ВОЗ обратил внимание в этой связи на опыт "нескольких стран, использующих основанный на информации подход в целях целенаправленного ответа на заболевание COVID-19". По его словам, это дает им возможность "постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность быстро реагировать на любые новые очаги".

Гендиректор сообщил, что в четверг обсудил с главами МИД стран "Большой двадцатки" вопрос о том, "как вместе открыть общества, экономики и границы". "Это то, что ВОЗ полностью поддерживает", - констатировал он. Как подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, государствам следует выполнить четыре приоритетные задачи, в частности, избегать проведения массовых мероприятия, обеспечить населению возможность "защищать себя и других" от инфекции, сосредоточить внимание на базовых вопросах охраны здоровья и защитить о коронавируса уязвимые группы населения.

Гендиректор выразил надежду, что в ближайшие месяцы "появятся хорошие известия о вакцине от COVID-19". Когда это произойдет, необходимо будет "применять вакцину эффективно". Глава ВОЗ уверен, что "все люди повсеместно должны иметь доступ к вакцинам". "Однако вначале, пока снабжение [вакцинами] будет ограниченным, приоритет должен быть отдан вакцинации основных работников [осуществляющих борьбу с коронавирусом] и тех, кто подвергается наибольшему риску", - сказал он.

Тедрос Аданом Гебрейесус информировал, что к международному механизму COVAX, ставящему целью обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире, присоединились 78 государств, в которых доходы на душу населения являются высокими или выше средних. "Это число растет. Я призываю тех, кто еще не присоединился, сделать это к 18 сентября", - заключил гендиректор.