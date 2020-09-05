Самую дорогую монету в мире продадут на аукционе
Редкий серебряный доллар 1794 года выпуска получит нового владельца. В 2013 году такую монету продали за 10 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Однако сейчас мировой рекорд стоимости может быть побит, сообщает CNN.
На монете изображен профиль женщины-Свободы, стилизованный под греческую богиню. На обратной стороне находится изображение белоголового орлана - символа США.
Это первый отчеканенный доллар. Всего их было выпущено 1758, но до нашего времени дошло только 130-140.
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