В Атлантическом океане сформировался тропический шторм

Тропический шторм "Рене" сформировался в понедельник в Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 18 м/с. Он находится примерно в 180 км к востоку от островного государства Кабо-Верде, расположенного в 600 км от побережья Африки. "Рене" движется в северо-западном направлении со скоростью около 19 км/ч. Как ожидается, в понедельник вечером и во вторник утром на территорию Кабо-Верде обрушатся ливневые дожди и штормовые ветры.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.