Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 900 тысяч
Число умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире в четверг превысило 900 тысяч. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На первом месте по числу умерших находятся США - 190 649 летальных исходов. На втором и третьем местах - Бразилия (127 464) и Индия (73 890).
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