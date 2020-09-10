Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 900 тысяч

Число умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире в четверг превысило 900 тысяч. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На первом месте по числу умерших находятся США - 190 649 летальных исходов. На втором и третьем местах - Бразилия (127 464) и Индия (73 890).