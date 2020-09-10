Генсек ООН считает, что США и РФ должны продлить СНВ-3 независимо от участия Китая

В мире 10 сентября 2020 06:01 (UTC+04:00)
Генсек ООН считает, что США и РФ должны продлить СНВ-3 независимо от участия Китая

США и Россия должны продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) независимо от возможного участия в нем Китая. Такое мнение генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в среду в онлайн-интервью японским СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что ДСНВ следует продлить независимо от того, что будет с Китаем", - приводит его слова агентство Kyodo. При этом генсек ООН отметил, что сейчас "большую важность имеют максимально широкие рамки ядерного разоружения с участием всех заинтересованных стран".

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