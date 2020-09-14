ВОЗ установила рекордный прирост заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила самых большой прирост новых случаев выявления нового типа коронавируса COVID-19 в мире. Об этом сообщается на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, положительный результат анализов получили почти 308 тыс. человек за сутки, а именно 307 930 граждан.

В организации уточнили, что предыдущим рекордом являлся показатель в 306 857 новых случаев заболевания. Эти данные были получены 6 сентября.

По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано свыше 28,5 млн случаев заражения COVID-19. Общее число летальных исходов приближается к отметке в миллион человек — 917 417 скончавшихся.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.