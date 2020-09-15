Bloomberg: китайская Tencent выбрала Сингапур в качестве площадки для экспансии в Азию

Китайская компания Tencent выбрала Сингапур в качестве основной площадки для экспансии на рынки Юго-Восточной Азии на фоне ужесточения деятельности в Индии и США. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой ТАСС.

В официальном заявлении компании указывается, что "задачами открывающегося офиса в Сингапуре станет поддержка растущего бизнеса в Юго-Восточной Азии и за ее пределами".

По данным источников агентства, в городе-государстве будет размещаться региональная штаб-квартира. Сейчас китайский разработчик имеет представительства в Индонезии, Малайзии и Таиланде.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с Tencent и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся ByteDance и ее "дочек". Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов, то есть в конце сентября. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американское правительство должно прекратить оказывать давление на иностранные компании под предлогом обеспечения национальной безопасности.

Tencent специализируется на различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе социальных сетях WeChat, платежных системах, стриминговых порталах и проч.