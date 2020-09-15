Китай еще на год освободит от дополнительных пошлин часть импорта из США

Правительство Китая освободит от дополнительных ввозных пошлин 16 видов импортных товаров США еще на год. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Комитета по налогам и сборам при Госсовете КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди таких товаров кормовая рыбная мука, лубриканты и смазочные материалы, масла, медицинские линейные ускорители заряженных частиц и другие. Действие этой меры продлится до 16 сентября 2021 года.

Президент США Дональд Трамп 19 августа сообщил, что отложил торговые переговоры с Пекином. Он заявил, что не хочет "иметь дело" с КНР сейчас. 23 июля он также отмечал, что значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. В то же время глава Белого дома признал, что Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции "в рекордных объемах".

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между Китаем и США состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.