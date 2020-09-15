Facebook потратила $390 млн на покупку новой штаб-квартиры фирмы REI на западе США

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, приобрела за $390 млн корпоративный кампус сети магазинов REI, которые специализируются на торговле товарами для спорта, туризма и активного отдыха. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте REI (Recreational Equipment Inc.), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"REI сегодня объявила о завершении продажи только что отделанного корпоративного кампуса в районе Спринг-дистрикт Беллвью в штате Вашингтон за $390 млн", - информировала сеть. Общая площадь помещений превышает 37,1 тыс. кв. м. Продан также участок земли.

REI уточнила, что решила окончательно расстаться с этим объектом недвижимости в августе. Компания-оператор магазинов сочла, что в условиях пандемии коронавируса более оптимальная модель ведения бизнеса предусматривает отказ от центральной штаб-квартиры и работу множества офисов, разбросанных по всей стране. Штаб-квартира не использовалась и достается Facebook в первозданном виде.

Обе компании условились пожертвовать по $1 млн на содержание сети пешеходных троп, которые предназначены для активного отдыха.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Штаб-квартира и головной офис компании расположены в Менло-Парке (штат Калифорния). Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети компании превышает 2,5 млрд пользователей.