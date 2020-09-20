Суд в США заблокировал решение об удалении WeChat с платформ Google и Apple

Магистратский суд в штате Калифорния приостановил действие решения Министерства торговли США об удалении приложения мессенджера WeChat китайской компании Tencent из магазинов приложений Google, Apple и других американских корпораций. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, судья Лорел Билер приняла к рассмотрению иск пользователей WeChat. Они просили блокировать распоряжение Минфина США на основании первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова и прессы. С точки зрения судьи, изложенные в иске доводы "свидетельствуют в пользу истцов". Данное решение носит предварительный характер, отмечает Reuters.

Минфин США в пятницу предписал удалить мессенджер из магазинов приложений американских корпораций до полуночи в воскресенье. Ведомство объявило о введении с 20 сентября запрета на скачивание на территории страны мессенджера WeChat и социальной сети TikTok, принадлежавшей китайской ByteDance.