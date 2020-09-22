NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило в понедельник обновленный план своей лунной программы Artemis, первый этап которой (Artemis 1) теперь намечен на 2021 год, а второй (Artemis 2) - на 2023 год. Об этом сообщил на телефонном брифинге для журналистов глава ведомства Джеймс Брайденстайн.

Сама высадка на Луну, которая считается третьим этапом миссии (Artemis 3), должна произойти, как и планировалось ранее, в 2024 году. "Все элементы, которые нам нужны для успешной высадки на Луну в 2024 году, находятся в процессе реализации, и мы быстро движемся к достижению этой цели", - подчеркнул Брайденстайн.

Artemis 1 предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту.