МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором
Международная космическая станция (МКС) завершила маневр по уклонению от столкновения с неизвестным космическим мусором. Об этом во вторник написал на своей странице в Twitter глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Маневр <...> завершен. Астронавты выходят из укрытия", - отметил он.
Ранее NASA сообщило, что экипаж МКС в связи с приближением фрагмента космического мусора в целях предосторожности будет находиться в корабле "Союз".
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