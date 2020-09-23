МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором

Международная космическая станция (МКС) завершила маневр по уклонению от столкновения с неизвестным космическим мусором. Об этом во вторник написал на своей странице в Twitter глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Маневр <...> завершен. Астронавты выходят из укрытия", - отметил он.

Ранее NASA сообщило, что экипаж МКС в связи с приближением фрагмента космического мусора в целях предосторожности будет находиться в корабле "Союз".