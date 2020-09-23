Маск пообещал беспилотную Tesla за $25 тыс.

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что компания Tesla будет выпускать беспилотные автомобили по доступной цене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает New York Post.

По его словам, это произойдет через три года.

«Мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за $25 тыс., который будет полностью беспилотным», — сказал Маск на встрече с акционерами в Калифорнии.