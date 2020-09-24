Генсек ООН призвал выделить $100 млрд на помощь развивающимся странам

Развитые государства должны направить $100 млрд на содействие развивающимся странам, сталкивающимся с последствиями экологических кризисов. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии высокого уровня по борьбе с климатическими изменениями на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я обращаюсь к развитым государствам с призывом выполнить в нынешнем году свои обязательства по предоставлению и мобилизации $100 млрд в год на борьбу с последствиями кризисных ситуаций в развивающихся странах, на их адаптацию и повышение их экономической устойчивости, - отметил он. - Правительствам также следует отказаться от дорогостоящих субсидий на ископаемые виды топлива и направить эти средства на создание новых рабочих мест в тех районах, где наиболее высок уровень бедности. Таким образом удастся обеспечить создание рабочих мест и профессиональную подготовку населения, а также создать налоговые стимулы для бизнеса".

По словам Гутерриша, "проблема глобальных климатических изменений затрагивает всех, и международное сообщество не может откладывать решение данной проблемы". "Ответом на эту кризисную ситуацию должны стать быстрые, решительные и масштабные совместные действия, - подчеркнул он. - Если же мы продолжим идти нынешним курсом, то масштабы страданий людей по всему миру из-за климатических изменений превзойдут все, что мы только можем себе представить".