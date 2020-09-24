Более 32 млн человек в мире заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в четверг 32 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 32 039 142, умерли 979 388 человек, выздоровели 22 024 644. Больше всего случаев заражения (6 954 456) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (5 732 518) и Бразилия (4 624 268).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 128 836 случаев заражения, выздоровели 929 829 человек, умерли 19 948.