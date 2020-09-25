Страны G7 выступят за продление облегчения долгового бремени бедных стран

Министры финансов стран - участниц Группы семи (G7) (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), вероятно, в пятницу выступят в поддержку инициативы о продлении программы облегчения долгового бремени для бедных стран в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, конференция стран "Большой семерки" должна пройти в пятницу в дистанционном формате, министры обсудят глобальные экономические события на фоне продолжающегося воздействия коронавируса. Источники отмечают, что в ходе обсуждения планируется поднять вопрос об экономической приемлемости долга бедных стран, уровень долга которых был высок и до начала пандемии.

В апреле G20 предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Высвободившиеся таким образом более $20 млрд должны пойти на борьбу с пандемией.