Эффективность вакцин от COVID-19 в форме ингаляторов оценили

Ученые из Великобритании, США и Гонконга занялись разработкой ингаляционных вакцин от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Bloomberg.

По мнению исследователей, такие вакцины могут стать куда более эффективными, чем препараты, которые вводятся с помощью инъекций. Ученые рассчитывают, что их разработка станет «превосходным иммунным ответом». Отмечается, что ингаляционные вакцины от COVID-19 непосредственно нацелены на клетки дыхательных путей, в которые вторгается вирус.

Главная особенность вакцин в форме ингаляторов будет заключаться в предотвращении роста патогена в носу, откуда он может распространиться на остальные части тела и других людей.