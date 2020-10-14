Более 38 млн человек в мире заразились коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во вторник 38 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 38 006 121, умерли 1 083 875 человек, выздоровели 26 354 211. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 850 829). Далее следуют Индия (7 175 880) и Бразилия (5 103 408).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 326 178 случаев заражения, выздоровели 1 031 785 человек, умерли 22 966.
Лента новостей
Помощник Президента Азербайджана провел телефонный разговор с официальным представителем Президента Турции
Минобороны Азербайджана: Цель лживой информации, распространяемой минобороны Армении, - отвлечь мировую общественность
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! (ВИДЕО)
В Бухаре состоялось узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
У армян есть несбыточная мечта создать большое армянское государство - глава Албано-Удинской Христианской Общины
Отношения России и Азербайджана будут укрепляться, служа развитию и благополучию двух стран - эксперт
И тяжелораненые рвутся в бой… – из зоны боевых действий рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев
Малайзия глубоко обеспокоена эскалацией ситуации внутри и за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта - посол
Сопредседатели МГ ОБСЕ работают по вопросам политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью достижения переговорного решения
С завершением строительства «Южного газового коридора» Азербайджан станет важным участником диверсификации поставок энергоресурсов в Европу – SOCAR
Трагедия в Ходжалы и обстрелы Гянджи - серия многочисленных террористических актов Армении по отношению к Азербайджану - политолог
Пожертвование в Фонд помощи Вооруженным силам можно сделать с помощью мобильного приложения «Kabinetim» от Azercell
Бывший генсек Лиги арабских государств и принц Королевства Саудовская Аравия направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Армянские провокации нанесли ущерб 160 субъектам предпринимательства в Азербайджане – Агентство по развитию МСБ (ФОТО)
Юридическая оценка событий в нагорно-карабахском регионе Азербайджана на площадке "Наше время" (ВИДЕО)
TAP обеспечит формирование конкурентоспособного рынка газа в Европе: Норвежская консалтинговая компания
Тюркский совет требует немедленного вывода ВС Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана - заявление
Обстрел азербайджанского города Гянджа армянскими вооруженными силами является грубым нарушением международного гуманитарного права - эксперт
Ввод в эксплуатацию TAP позволит начать 25-летние поставки природного газа из Азербайджана в Европу – BP
В результате ракетного обстрела армянскими ВС Гянджи три ребенка потеряли обоих родителей - омбудсмен (ФОТО)