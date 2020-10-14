Более 38 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во вторник 38 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 38 006 121, умерли 1 083 875 человек, выздоровели 26 354 211. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 850 829). Далее следуют Индия (7 175 880) и Бразилия (5 103 408).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 326 178 случаев заражения, выздоровели 1 031 785 человек, умерли 22 966.