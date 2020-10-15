ВОЗ: Число случаев COVID-19 в мире превысило 38 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире перевалило за отметку в 38 млн. Об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 1,083 млн человек.

Больше всего случаев инфицирования было зарегистрировано в Американском регионе — 18,09 млн.