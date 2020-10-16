Число жертв коронавируса в мире превысило 1,1 млн человек

Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло в пятницу 1 100 364 человека.

Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации властей стран мира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 39 068 667 человек. Выздоровели 26 950 302 заразившихся. Больше всего случаев смерти зафиксировано в США (217 987). Далее следуют Бразилия (152 460) и Индия (112 161).