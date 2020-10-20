Ученые обнаружили пользу кокосового масла при лечении COVID-19

Потенциальный положительный эффект кокосового масла при лечении больных с коронавирусной инфекцией выявили ученые Филиппинского совета по исследованиям и разработкам в области здравоохранения. Об этом в понедельник сообщило издание International Business Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Специалисты утверждают, что кокосовое масло первого отжима способно не только уничтожать вирус, но и участвовать в активации иммунной системы для борьбы с COVID-19. Молекулы вещества при низком уровне содержания коронавируса в крови могут снижать это значение на 60-90%. Кроме того, кокосовое масло помогает увеличивать выживаемость клеток организма.

В эксперименте приняли участие 56 человек, при этом отмечается, что ни у кого из них заболевание не протекало в тяжелой форме - аналогичное исследование тяжелобольных пациентов проводится сейчас в одном из госпиталей Филиппин.