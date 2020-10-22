ВОЗ сообщила о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 41,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 423 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,4 тыс., приблизившись к 1,13 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 16:45 (GMT+4) 22 октября, в ВОЗ поступили сведения о 41 104 946 инфицированных и 1 128 325 умерших. Число заразившихся за сутки выросло на 423 819, число умерших увеличилось на 6 424. До сих пор рекордным считался суточный рост в 412 889 заразившихся, зафиксированный 17 октября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено 192 831 новый случай заражения. На втором месте - Северная и Южная Америка (128 508 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (68 811).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, зарегистрировано в США - 8 184 788. Далее следуют Индия (7 706 946), Бразилия (5 273 954), Россия (1 463 306), Аргентина (1 021 397), Испания (1 005 295), Колумбия (974 139), Франция (927 193), Перу (874 118), Мексика (860 714), Великобритания (789 233) и Южная Африка (708 359).