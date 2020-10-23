Ученые составили список звездных систем, откуда можно увидеть Землю

Американские ученые составили список звездных систем, откуда потенциальные наблюдатели могут увидеть Землю. Если кто-то действительно наблюдает за нашей планетой, то из названных точек он сможет увидеть жизнь землян, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Космический телескоп NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) предназначен для поиска экзопланет транзитным методом. На сегодняшний день, с помощью него уже исследовано 75% неба. Основываясь на наблюдениях, астрономы составили список звезд, вокруг которых вращаются планеты размером с Землю в обитаемой зоне.

Исследователи считают, что если иноземные наблюдатели действительно существуют, то более, чем за 2 миллиарда лет они наверняка могли рассмотреть не только саму планету, но и ее обитателей. Сейчас в списке значатся 1004 звезды главной последовательности, вокруг которых могут вращаться планеты типа Земли в обитаемой зоне. Все эти звезды похожи на Солнце и находятся от нашей планеты на удалении 300 миллионов световых лет. С такого расстояния вполне возможно обнаружить химические признаки жизни на Земле.

Специалисты установили, что все обнаруженные звезды находятся в области эклиптики - плоскости обращения Земли вокруг Солнца. Так наблюдатели смогут увидеть транзит нашей планеты, проходящей один раз в год на фоне солнечного диска, который в этот момент немного теряет свою яркость.

Ученые считают, что если мы хотим найти внеземные цивилизации и установить с ними контакт, то в первую очередь их стоит искать в тех планетных системах, откуда виден транзит Земли вокруг Солнца. Не исключено, что наблюдая за нашей планетой, инопланетяне захотели бы выйти на связь с землянами, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.