Японские власти помогут разработке нового поколения батарей для электромобилей

Правительство Японии намерено оказать финансовую помощь частным компаниям, занятым разработкой аккумуляторов нового типа для электромобилей, которые позволят им превзойти по дальности пробега на одной подзарядке машины с бензиновыми двигателями. Об этом сообщила в четверг газета Yomiri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии намерено уже к концу 2020 года выработать конкретную стратегию поддержки бизнеса в разработке таких аккумуляторов.

В себестоимости электромобилей на них приходится примерно 30% всех расходов. Японские власти намерены предоставлять субсидии и другие льготы компаниям, занятым, в частности, снижением себестоимости литий-ионных аккумуляторов и разработкой таких батарей нового поколения.