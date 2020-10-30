Выручка Amazon в третьем квартале составила $96,1 млрд

Американская корпорация Amazon зафиксировала выручку в размере $96,1 млрд по итогам третьего квартала текущего года. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг корпоративная отчетность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, выручка компании выросла на 37% по сравнению с результатами третьего квартала 2019 года. За аналогичный период прошлого года компания зафиксировала выручку в размере $70 млрд. В этом году выручка превысила ожидания аналитиков, по мнению которых она должна была составить не более $92,7 млрд.

Прибыль Amazon составила $6,3 млрд, то есть $12,37 на одну акцию. Продажи на территории Северной Америки выросли на 39%, а общемировые - на 37%. Спрос на услуги Amazon значительно вырос в свете пандемии нового коронавируса. Американский предприниматель Джефф Безос, который является главой Amazon, отметил, что с начала года компания создала по меньшей мере 400 тыс. новых рабочих мест.