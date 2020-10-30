Золотую монету, отчеканенную Брутом в честь убийства Юлия Цезаря, продали за $3,5 млн

Золотая монета EID MAR, отчеканенная древнеримским политическим деятелем Марком Юнием Брутом в 42 году до нашей эры в ознаменование убийства полководца Гая Юлия Цезаря, продана за £2,7 млн ($3,49 млн). Об этом свидетельствуют результаты прошедших в четверг онлайн-торгов британского аукционного дома Roma Numismatics, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На аверсе монеты изображен портрет Брута, который организовал заговор с целью убийства Цезаря ради восстановления Римской республики. На лицевой стороне также присутствуют надписи BRVT IMP и L PLAET CEST, означающие "Военачальник Брут" и "Луций Плеторий Цестиан". Последний в 40-е годы до нашей эры занимал должность монетария (начальника монетного двора) в Древнем Риме.

На обратной стороне монеты представлены два кинжала, а также фраза EID MAR (сокр. от Eidibus Martiis, что в переводе с латыни означает "мартовские иды" - так в римском календаре обозначали 15 марта: именно в этот день умер Цезарь). Между орудиями убийства на реверсе изображен фригийский колпак, который выдавался рабу, получившему свободу. Головной убор на монете символизирует возврат Древнего Рима к республиканской форме государственного управления после диктатуры Цезаря.

Как отмечается в сообщении Roma Numismatics, на данный момент известно о наличии 88 серебряных монет EID MAR и всего о трех золотых, две из которых хранятся в Британском музее в Лондоне и в коллекции Германского федерального банка во Франкфурте-на-Майне соответственно.

Третья золотая монета EID MAR, проданная в четверг на торгах, находилась в частной собственности.