Huawei планирует создать предприятие по производству чипов в ответ на ограничения США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei намерена открыть собственный завод по производству чипов. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ее источников, новое предприятие откроется в Шанхае и не будет использовать американские технологии. Производство позволит Huawei избавиться от зависимости от чипов производства Соединенных Штатов и обеспечить поставки необходимых компонентов, невзирая на ограничения со стороны этого государства.

Планируется, что сначала на предприятии будут проводиться эксперименты по производству 45-нанометровых чипов (эту технологию мировые лидеры в данной сфере начали применять 15 лет назад). Однако Huawei намеревается начать производить более продвинутые 28-нанометровые чипы к концу 2021 года, а 20-нанометровые, которые можно будет использовать в большинстве производимых компанией устройств на базе технологии 5G, - к концу 2022 года.