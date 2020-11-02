Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заразившимся коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом в понедельник глава организации сообщил на своей странице Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Было установлено, что я контактировал с кем-то, чей тест на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 показал положительный результат. Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но я буду на самоизоляции в ближайшие дни в соответствии с протоколами ВОЗ и [намерен] работать из дома", - написал глава ВОЗ. Он также отметил необходимость четко выполнять все требования по противодействию распространению коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 46 млн человек, свыше 1,19 млн умерли.