У Южных Шетландских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у Южных Шетландских островов, находящихся в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила в пятницу Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 1000 км к северо-западу от аргентинского населенного пункта Толуина (провинция Огненная Земля), где проживают около 3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5,8 км.
Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.
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