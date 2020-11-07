У Южных Шетландских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у Южных Шетландских островов, находящихся в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила в пятницу Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 1000 км к северо-западу от аргентинского населенного пункта Толуина (провинция Огненная Земля), где проживают около 3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5,8 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.