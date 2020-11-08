Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 50 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 50 052 204, умер 1 252 471 человек, выздоровели 32 868 236. Наибольшее количество случаев заражения - 9 879 323 - выявлено в США. Далее следуют Индия (8 507 754) и Бразилия (5 653 561).

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В РФ, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537.