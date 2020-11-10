Apple представила собственный процессор M1

Американская компания Apple представила во вторник процессор собственного производства для компьютеров и ноутбуков. Трансляция велась на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Процессор получил название M1. Как заявили на презентации, M1 - "это первый чип, созданный специально для Mac". "Это удивительно функциональный чип", - отметил представитель компании.

Apple в июне заявила о планах выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства. Глава корпорации Тим Кук назвал это "историческим моментом для компании". До этого в компьютерах и ноутбуках Apple уже около 15 лет применялись процессоры от компании Intel. В смартфонах iPhone и планшетах iPad Apple использует собственные чипы.