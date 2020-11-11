ВОЗ: более 427 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 50,67 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 427 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 6 тыс., превысив 1,26 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В целом, по состоянию на 10 ноября, в ВОЗ поступили сообщения о 50 676 072 подтвержденных случаях COVID-19, включая 1 261 075 смертей, отмечает организация. Число заразившихся за сутки возросло на 427 551, а умерших - на 6 214.

Рекордным за время пандемии является суточный показатель в 610 676 инфицированных, зафиксированный 7 ноября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% заразившихся за сутки (193 395) приходится на Европейский регион. На втором месте - Северная и Южная Америка (145 803 случая), на третьем - Юго-Восточная Азия (46 166).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, на 10 ноября зарегистрировано в США - 9 868 389. Далее следуют Индия (8 591 730), Бразилия (5 664 115), Россия (1 817 109), Франция (1 772 551), Испания (1 328 832), Аргентина (1 242 182), Великобритания (1 213 367), Колумбия (1 143 887), Мексика (967 825), Италия (960 373) и Перу (922 333).