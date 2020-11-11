Более 490 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 51,25 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 490 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 8,5 тыс., превысив 1,27 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В целом по состоянию на 19:52 мск 11 ноября в ВОЗ поступили сообщения о 51 251 715 подтвержденных случаях COVID-19, включая 1 270 930 смертей, отмечает организация. Число заразившихся за сутки возросло на 490 478, а умерших - на 8 570.

Рекордным за время пандемии является суточный показатель в 613 947 инфицированных, зафиксированный 7 ноября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% заразившихся за сутки (228 893) приходится на Европейский регион. На втором месте - Северная и Южная Америка (162 848 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (54 215).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, на 11 ноября зарегистрировано в США - 9 990 620. Далее следуют Индия (8 636 011), Бразилия (5 675 032), Россия (1 836 960), Франция (1 794 717), Испания (1 398 613), Аргентина (1 250 499), Великобритания (1 233 779), Колумбия (1 149 063), Италия (995 463), Мексика (972 785) и Перу (923 527).